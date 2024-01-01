بعد إنتشار خبر عودتها إلى زوجها السابق تامر حسني.. بسمة بوسيل تخرج عن صمتها

ميرنا وليد - بيروت - بعد إنتشار شائعات عن عودتها إلى زوجها السابق الفنان المصري تامر حسني بسبب صورة عائلية نشعها عبر حسابه الخاص، خرجت الفنانة ومصممة الأزياء بسمة بوسيل عن صمتها لمواجهت هذه الإشاعات قائلةً: "مرحبًا! استيقظت اليوم على الكثير من الأخبار الكاذبة.

. لم نعد معًا، لقد نشر صورة عائلية لإسعاد الأطفال لأنه لم يتمكن من قضاء ليلة رأس السنة معهم، لا أكثر ... آسف لسوء الفهم وشكرا لجميع رسائلكم الطيبة، أتمنى لكم جميعا سنة جميلة مليئة بالسعادة".

وكان شارك الفنان المصري تامر حسني صور عائلية عبر حسابه الخاص مع الجمهور بمناسبة السنة الجديدة، وظهر فيها إلى جانب أولاده وزوجته السابقة الفنانة ومصممة الأزياء بسمة بوسيل، إلا أن ما لفت الأنظار هو إحتضان تامر لـ بوسيل ما جعل الجمهور يتساءل إذا عاد الإثنان إلى بعضهما في العام الجديد، لكن خبر عودتهما لم يتم إثباته أو نفيه.

