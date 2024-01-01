مخرج أمريكي شهير يهاجم نتنياهو: "كيف ستقتل الجميع؟"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب:

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو للمخرج الأمريكي أوليفر ستون وهو ينتقد رئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو بسبب ما يحدث في غزة.

وظهر "أوليفر" بالفيديو وهو يتحدث عن مقابلته "نتنياهو" في وقت سابق قبل توليه مهمة رئاسة وزراء إسرائيل ووصفه بـ "المجنون"، وعلق "ستون" قائلا: "نتنياهو شخص مريض، وأكرر ذلك، التقيت به منذ سنوات وأجريت مقابلة معه عندما كان خارج الحكم وكان هذا انطباعي عنه حينها، وأعتقد أنه أصبح أسوأ".

واستكمل: "لم يسبق لي أن رأيت مثل هذه المذبحة يبررونها بهذه الطريقة كانتقام، وكيف تقضي على حركة سياسية أمر لم يحدث في تاريخ العالم، أعني كيف ستقتل الجميع؟، ماذا ستفعل؟، تفرقهم وترسلهم إلى مصر؟".

مضيفًا: "وما كان مقززًا بالنسبة لي كان عندما ذهب بايدن إلى هناك القبعة في يد والمال في يد ليعطيهم ما يريدون، كما تعلمون هذه هي مشكلة بلدنا لا يمكننا أن نفعل هذا لا يمكننا باستمرار دعم إسرائيل، علينا أن نقول لأ ونقطع معهم".

وتابع: "قطع كل شئ معهم الآن هذا ما سأفعله ولا تخاطبني بهذا القرف معاداة السامية أعني أنني لا أعرف حتى ما الذي يتحدثون عنه من هم المعادون للسامية في العالم؟ فقط عدد قليل من المجانين ولا أحد معاد للسامية إلا إذا لديهم مشكلة مع هتلر وكل ذلك لكن هذه مسألة تتعلق بالعدالة والسلام والتوازن والأخلاق الإنسانية الأساسية".

وأنهى تعليقه قائلا: "لا أفهم كيف يمكنهم قتل الفلسطينيين بهذه الطريقة".

وبدأ العديد من النجوم حول العالم مؤخرًا الخروج عن صمتهم ودعم الشعب الفلسطيني ضد إبادتهم الجماعية من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي، وقاموا بتوقيع عريضة طالبوا خلالها الرئيس الأمريكي جو بايدن بوقف فوري لإطلاق النار في قطاع غزة ودخول المساعدات الإنسانية للجانب الفلسطيني.

يذكر أن المخرج أوليفر ستون يعود للسينما هذا العام بفيلم الدراما "White Lies" ويتعاون خلاله مع النجم بينيشيو ديل تورو ولم يتم الإعلان حتى الآن عن موعد طرحه تجاريًا.