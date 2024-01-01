ياسمين عبدالعزيز ردا على توقعات انفصالها عن أحمد العوضي 2024: يا ساتر وبلاش انتي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب:

ردت الفنانة ياسمين عبدالعزيز على توقعات عالمة الفلك اللبنانية ليلى عبداللطيف في حلقتها مع الإعلامي اللبناني نيشان، إذ أشارت إلى أن العام الجديد 2024 سيشهد انفصال الأولى عن زوجها الفنان أحمد العوضي..

وأعادت "ياسمين" نشر مقطع فيديو من الحلقة والتي تحدثت خلاله ليلى عن توقعها انفصال الفنانة ياسمين عبد العزيز عن زوجها الفنان أحمد العوضي خلال هذا العام.

لترد عليها "ياسمين" قائلة: "يا ساتر يا رب، بلاش انتي يا ليلى"، وحرص متابعو الأولى على دعمها قائلين: "بعيد الشر الله يخليكم لبعض، الله يحفظكم ويدوم عشرتكم، بخري على قد ما تقدري، يا ساتر يا رب بعد الشر عنكم".

وكشفت ياسمين عبدالعزيز مؤخرًا ابتعادها عن الدراما التلبفزيونية وعن عدم مشاركتها في موسم دراما رمضان 2024 وأنها تتفرغ لبطولة فيلم سينمائي جديد سيتم الكشف عن المزيد من تفاصيله خلال الفترة المقبلة.

يذكر أن آخر أعمال الفنانة ياسمين عبدالعزيز كان مسلسل "ضرب نار" والذي تعاونت خلاله مع زوجها الفنان أحمد العوضي وعرض ضمن موسم دراما رمضان 2023.

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