وفاة الممثلة المكسيكية آنا أوفيليا صاحبة صوت ماما كوكو عن عمر 90 عاما

القاهرة - سامية سيد - توفيت الممثلة المكسيكية آنا أوفيليا مورغويا، التي أدت صوت جدتها الكبرى ماما كوكو في فيلم الرسوم المتحركة "كوكو" الحائز على جائزة الأوسكار، عن عمر يناهز 90 عاماً.



ماما كوكو

فيلم " Coco" صدر عام 2017، الممثلة المكسيكية آنا أوفيليا مورجويا إلى الجمهور العالمي في وقت متأخر من حياتها، رغم أنّها كانت صاحبة مسيرة طويلة في التمثيل بالسينما والتلفزيون والمسرح، وظهرت في نحو 70 مسرحية و90 فيلمًا، بما في ذلك فيلم «Life Sentence» إنتاج عام 1979، و«The Queen of the Night» إنتاج 1994.