افتتاح المعرض السعودي الدولي لمستلزمات الإعاقة والتأهيل بالرياض

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - افتتح الرئيس التنفيذي لهيئة رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة الدكتور هشام الحيدري، فعاليات المعرض السعودي الدولي لمستلزمات الإعاقة والتأهيل 2025، وذلك في مركز الرياض الدولي للمؤتمرات والمعارض ويستمر حتى 12 نوفمبر 2025، بحضور عدد من ممثلي الجهات المحلية والدولية المشاركة في المعرض.

واطلع الدكتور الحيدري على أجنحة وأقسام المعرض التي ضمت مجموعة من الجمعيات، ومراكز التأهيل، والمستشفيات المتخصصة، والقطاعات الرياضية، والشركات المعنية بتوفير مستلزمات وتقنيات مساعدة للأشخاص ذوي الإعاقة من داخل المملكة وخارجها، التي عرضت أحدث الابتكارات في مجالات الأجهزة التعويضية والتقنيات المساعدة وبرامج التأهيل والتعليم.

ويقام المعرض بشراكة استراتيجية مع هيئة رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة، بهدف نشر الوعي بقضايا الإعاقة، وتعزيز ثقافة التمكين والدمج، وتوسيع فرص الاستثمار في مجال مستلزمات الإعاقة، وتبادل الخبرات والتجارب بين الجهات المشاركة.

ويتضمن المعرض جلسات حوارية متخصصة تتناول عددا من المحاور الرئيسة، أبرزها: التأهيل ودور القطاعات المتخصصة، والتقنيات المساعدة وأثرها في تسهيل حياة الأشخاص ذوي الإعاقة، والحقوق والخدمات المقدمة للأشخاص ذوي الإعاقة، ودور الرياضة في جودة حياة الأشخاص ذوي الإعاقة، ومبادرات القطاع غير الربحي في تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة.

ويعد المعرض السعودي الدولي لمستلزمات الإعاقة والتأهيل من أبرز الفعاليات المتخصصة في المنطقة، إذ يوفر منصة شاملة للاطلاع على أحدث الحلول والمنتجات في مجال الإعاقة، ويسهم في تعزيز الدمج والشمولية وتحسين جودة الحياة للأشخاص ذوي الإعاقة، بما يعكس التزام المملكة بدعمهم وتمكينهم في مختلف المجالات.