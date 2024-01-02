عبارات شيرين عبد الوهاب للجمهور " إنتو ليه غاويين نكد ؟ " إنت كنت فين بتحلق دقنك ؟ " .. وسبب مجهول وراء ما فعلته على المسرح

ميرنا وليد - بيروت - خلال إحيائها حفل ليلة رأس السنة على مسرح أرينا فيستيفال سيتي بدبي، جرت العديد من المواقع مع الفنانة المصرية شيرين عبد الوهاب، ومن أبرز هذه المواقف حين مازحت جمهورها الذي طلب منها عدد من الاغاني الحزينة قائلة : "انتو ليه غاويين نكد ، احنا في new year".



كما ظهرت شيرين في فيديو من الحفل وهي لم تتمكن من امتلاك نفسها وضحكت بشدة حين كانت تتوجه للجمهور مغنيةً " يعاملني بطيبة وإحساس يدلعني قدام الناس بيعرف إني رومانسية"، وهذا مقطع من أغنيتها الشهيرة "الوتر الحساس".

كما مازحت شيرين خلال الحفل معجب طلب منها أن تغني أغنيتها "الكدابين" فتوجهت له قائلةً : "أنا غنتها كنت فين ، كنت بتحلق دقنك "؟.