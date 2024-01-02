محمد منير يمر بحالة نفسية متدهورة .. وهذه التفاصيل

ميرنا وليد - بيروت - يمر الفنان المصري محمد منير بحالة نفسية متدهورة، ويمكث في منزله، ويرفض الحديث مع أي أحد، مما أثار قلق الجمهور عليه، وليس ليس بجمهور عادي كونه فنان كبير.



ويعود سبب ذلك لأن محمد منير، أجرى بروفات حفله وكان يريد أن يلتقي بالجمهور بعد فترة من الغياب لكن فجأة تم إلغاء الحفل بمدينة الشيخ زايد بالقاهرة

ليلة رأس السنة.

ويعود سبب التأجيل برودة الطقس وسوء الأحوال الجوية

ونشير أن الحفل كان من من المفترض أن يشارك في إحيائه أيضاً فريق مسار إجباري ومغني الراب عفروتو.