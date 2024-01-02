ميرنا وليد - بيروت - شهد حفل الفنانة اللبنانية هيفا وهبي ليلة رأس السنة في بيروت لحظات تفاعل كبيرة من الجمهور وهو ليس أمر مستغرب على حفلات هيفا حيث أنها محبوبة الجماهير.
ومن أبرز اللقطات في الحفل لحظات تصوير معجب لفيديو للفنانة هيفا وهبي وهي تغني أغنيتها الشهيرة " ما خدتش بالي" ، وكان الشاب في هذه اللحظات ينهار من شدة جمال هيفا وهبي فبدأ يصرخ بهيستيريا " أيوا أيوا انشالله بيقبرني الجمال ولك يقبرنييييي ولك I LOVE YOUUUU " وأكمل مغنيا بهيستيريا مع هيفا وهبي أغنيتها " ما خدتش بالي".
كانت هذه تفاصيل خبر لحظات إنهيار وهستيريا لمعجب يتغزل بهيفا وهبي "انشالله بيقبرني الجمال ".. وانفعاله حديث المتابعين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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