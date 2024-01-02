بالصورة- جيسي عبدو تستعرض رشاقتها وجمالها بفستان ضيق رائع

ميرنا وليد - بيروت - سحرت الممثلة اللبنانية جيسي عبدو أعيون الجمهور بإطلالتها الأخيرة عبر حسابها الخاص، حيث شاركت صور مع متابعيها ظهرت فيها مرتديةً فستان باللون الزيتي اللامع ضيق ذات اكمام طويلة ومفتوح عند منطقة الخصر، وتركت شعرها المتموج منسدلاً على كتفيها مع مكياج هادئ أظهرت من خلاله جمال وجهها، وعلقت جيسي على الصورة بالقول : "إليك البدايات الجديدة.

. سوبر 2024 أنا جاهز لك".

وفي وقت سابق، أشادت الممثلة اللبنانية ماغي بو غصن بأداء زميلتها وصديقتها جيسي عبدو بدور "زينة" في مسلسل عرابة بيروت.

وشاركت ماغي الجمهور صورة لجيسي عبده من مشهد مؤثر للغاية، جمع الشخصية بوالدتها، وظهرت فيه وهي تبكي، وعلقت: "شو فخورة فيكي.. شو هالأداء الرائع والحقيقي والصادق يا صديقتي.. بكيّتيني بهالمشهد.. مبروك حبيبة قلبي الك ولكل فريق العمل الرائع بـِ عرابة بيروت".

