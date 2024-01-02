شاهد دنيا بطمة تنهار بالبكاء وتعلن عن تعرضها لمؤامرة كبيرة

نشرت الفنانة المغربية دنيا بطمة مقطع فيديو عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي “إنستغرام”، ظهرت خلاله وهي تبكي، مشيرة إلى أنها تتعرض لمؤامرة.

وقالت بطمة في الفيديو وهي منهارة بالبكاء: “أنا أتعرض لمؤامرة كبيرة، ولكن الله فوق يعلم، لن أتحدث عن التفاصيل، ولكن الله فوق، وسيأخذ حقي”.

وتابعت: “ستكشف الحقائق مع مرور الوقت، وستكتشفون أشياء كثيرة، عن خبث بعض الناس الذين يحفرون لك ويخونونك، ولكن الحمد لله”.

وأختتمت: “حاولت ألا أبكي، ولكن لم أستطع، فأنا إنسانة”. شاهد أيضاً: شاهد دنيا بطمة ترد على خبر اعتقالها بإطلالة جريئة

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