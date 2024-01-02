شكرا لقرائتكم خبر عن طه دسوقي بالشال الفلسطيني في العرض الخاص لأحدث أعمال watch it"حالة خاصة" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حضر عدد من نجوم "حالة خاصة" العرض الخاص للمسلسل والذي تقيمه منصة watch it الرقمية، حيث يعرض من خلالها غدًا الأربعاء بواقع حلقتين في الأسبوع، وذلك بعدما روجت المنصة للمسلسل على مدار الأسبوعين الماضيين سواء بطرح البرومو الرسمي وكذلك البوسترات الدعائية للأبطال والكشف عن أسماء شخصياتهم.

وحضر طه الدسوقي بطل المسلسل مرتدي الشال الفلسطيني فيما حضر مخرج المسلسل عبد العزيز الانجاز ووئام مجدي وهاجر السراج والطفل أدم وهدان، أدهم النحاس وتأليف مهاب طارق والموسيقار هاني شنودة.

مسلسل "حالة خاصة" أحدث أعمال watch it الأصلية، وهو مكون من 10 حلقات وبطولة طه دسوقى، غادة عادل، أحمد طارق، هاجر السراج، حسن أبو الروس، وئام مجدى، أحمد الأزعر، على السباعى، لينا إيهاب، الطفل أدم وهدان، أدهم النحاس وتأليف مهاب طارق وإخراج عبد العزيز النجار وإنتاج طارق الجناينى.

ويقدم الموسيقار هاني شنودة الموسيقى التصويرية فى المسلسل حيث قال شنودة لـ"الخليج 365" أنه ينتظر مشاهدة مسلسل "حالة خاصة" على Watch it لأنه يقدم فيه الموسيقى التصويرية وكذلك موسيقى 4 أغاني لفرقة المصريين، ليسجل العمل عودة الموسيقار الكبير لوضع الموسيقى التصويرية للأعمال الفنية بعد غياب.

"حالة خاصة" أحدث أعمال watch it الأصلية، وذلك بعدما عرضت المنصة عددا من مسلسلاتها الأصلية خلال الفترة الماضية منها "على باب العمارة" بطولة حاتم صلاح، "بالطو" بطولة عصام عمر، و"اتزان" بطولة ركين سعد وعدد من الفنانين الشباب، و"ريفو" الجزء الأول والثانى، "تحقيق" بطولة أحمد مالك وخالد أنور وتارا عماد وعدد من الفنانين الشباب، وغيرها من الأعمال.



طه دسوقى بالشال الفلسطينى فى العرض الخاص لمسلسل حالة خاصة

طه دسوقى وزوجته