شكرا لقرائتكم خبر عن قصة زواج وحيد حامد من الإعلامية زينب سويدان ودورها فى أعماله السينمائية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عرف الكاتب الكبير الراحل وحيد حامد أفلامه وسيناريوهاته الجريئة في السينما وأفكاره التي كانت دائماً سابقة للعصر واقترابه الدائم من المواطن البسيط وطرح قضاياه، وعلى مدار مشواره السينمائى قدم أفلامه لا تزال خالدة وفى أذهان الجمهور لما بها من دراما واثارة وتشويق، ولكن حياة وحيد حامد العائلية لم تخلوا من الإثارة والتشويق أيضاً,

وحيد حامد الذى رحل عن عالمنا في مثل هذا اليوم 2 يناير من عام 2021، تذكر زوجته وعائلته في أكثر من لقاء أجراه وتحدث تحيداً عن زوجته الإعلامية زينب سويدان ودورها الكبير في حياته، حيث كشف وحيد حامد عن قصته مع زوجته وبداية تعارفهما وذلك خلال ندوة تكريمه في مهرجان القاهرة السينمائى عام 2020.



وحيد حامد وزوجته زينب سويدان والنقاد يوسف شريف رزق الله

ووصف وحيد حامد زوجته زينب سويدان بـ"الوتد"، حيث بدأت علاقتهما عندما طلب حامد من المخرج يحيى العلمي، صوتا إذاعيا لتقديم مسلسله "طائر الليل الحزين"، وتم ترشيح زينب سويدان ولكنها اعتذرت وذلك بسبب رفضها فكرة تقديم التترات ولكن يحبى العلمى أقنعها ووافقت بالفعل وسجلت التترات.

أول لقاء جمع وحيد حامد مع زينب سويدان، عندما نزل إلى مكتبها في ماسبيرو لتوجيه الشكر لها ومن هنا نشأت بينهما علاقة حب انتهت بالزواج، وكشف حامد أن زينب حكت له بعد ذلك سبب رفضها تقديم تير المسلسل في الإذاعة قائلاً:"حكت لي أن كبرياءها منعها من الموافقة على تقديم التتر، وأبلغتني» مش بقدم تترات وأنها بكت بسبب هذا الموقف، أحببتها وأحبتني وتزوجنا".

زينب سويدان في منزل وحيد حامد لم تكن الزوجة فقط وإنما كانت المستشار للزوج والإبن في الأمور الفنية، حيث كشف مروان حامد خلال لقائه مع الإعلامية منى الشاذلى في برنامج معكم أن والدته زينب سويدان كانت القارئة الأولى لأعمال والده وحيد حامد، وقال:"أمى كانت أول حد يقرأ السيناريو بتاع والدى وتقول رأيها فيه وهو كمان كان حريص أنه يعرض عليها السيناريو، وأنا كمان أول حاجة تجيلى أعرضها عليها الأول لأن عندها ذوق جداً في القراءة".