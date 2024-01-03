زينب العسكري تقضي وقتاً ممتعاً على جزيرة الأميرات في هذا البلد-بالفيديو

ميرنا وليد - بيروت - وثقت الممثلة البحرينية المعتزلة زينب العسكري تفاصيل رحلتها إلى جزيرة الأميرات في إسطنبول بتركيا.

وشاركت العسكري متابعيها في صفحتها الرسمية بموقع للتواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهرها وهي تقضي وقتاً ممتعاً على تلك الجزيرة.

وبدت العسكري في المقطع وهي تطعم الطيور المتواجدة في الجزيرة، وكانت في سعادة بالغة معلقة على الفيديو كاتبة :"أحب هذه الأجواء، أنا في طريقي إلى جزيرة الأميرات".

إشارة إلى أن العسكري كانت ردت على تساؤل مشهور مواقع التواصل الاجتماعي سعود القحطاني خلال بث مباشر جمعهما مؤخراً مستغرباً فيه كيف أن ملامح وجهها لم تتغير وكأنها لم تكبر أبداً، لتجيبه قائلة :"داخلي طفلة"، وكان هذا الجواب مفاجئاً لـ سعود كما للعديد من متابعي العسكري الذين اعتبروا أنها تتهرب من قول الحقيقة وهي انها بالتأكيد كغيرها من النجمات خضعت لعمليات وإجراءات تجميلية ولا يعقل أن التقدم في السن لم يترك أثره على بشرتها ووجهها.

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