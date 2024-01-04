ريم مصطفى بـ"شعر" بني وروجينا بإطلالة سوداء.. 10 لقطات لنجوم في 24 ساعة

محمد اسماعيل - القاهرة - إعداد- بهيرة فودة:

حرص عدد من نجوم الفن، على مشاركة جمهورهم لحظاتهم المميزة، خلال الـ 24 ساعة الماضية، عبر حساباتهم الرسمية بمواقع التواصل الإجتماعي.

الخليج 365 يعرض لكم لقطات نجوم الفن خلال 24 ساعة:

روجينا

شاركت الفنانة روجينا جمهورها بصورة لها، ظهرت فيها مرتدية"فستانًا" أسود أنيق، وذلك عبر خاصية "القصص القصيرة"، على حسابها بموقع "إنستجرام".

هنا الزاهد

نشرت الفنانة هنا الزاهد صورة، عبر حسابها بموقع "إنستجرام"، ظهرت فيها وسط الطبيعة.

هند عبد الحليم

شاركت الفنانة هند عبد الحليم جمهورها بصورة لها، عبر حسابها بموقع "إنستجرام"، من أحدث ظهور لها.

مي سليم

ظهرت الفنانة مي سليم بإطلالة أنيقة، حيث نشرت صورة لها، عبر خاصية "القصص القصيرة"، على حسابها بموقع "إنستجرام".

نشرت الفنانة منى فاروق صورة، عبر خاصية"القصص القصيرة"، على حسابها بموقع "إنستجرام"، من أحدث ظهور لها.

سلاف فواخرجي

شاركت الفنانة سلاف فواخرجي متابعيها بصورة جديدة لها، خلال زيارتها إحدى الدول الأوروبية، وذلك عبر حسابها بموقع "إنستجرام".

ساندي

نشرت المطربة ساندي صورة، عبر حسابها بموقع"إنستجرام"، ظهرت فيها بملابس كاجوال، خلال زيارتها للمتحف المصري الكبير.

ريم مصطفى

ظهرت الفنانة ريم مصطفى بـ"شعر" بني، في أحدث ظهور لها، حيث نشرت الصورة، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام".

ريم البارودي

نشرت الفنانة ريم البارودي صورة، عبر خاصية"القصص القصيرة"، على حسابها بموقع"إنستجرام"، أثناء زيارتها إلى إحدى الدول الأوربية، ظهرت فيها مرتدية "ملابس كاجوال".

ديانا كرزون

نشرت الفنانة ديانا كرزون صورة، عبر حسابها بموقع"إنستجرام"، ظهرت فيها مرتدية "فستان" سواريه، من أحدث جلسة تصوير خضعت لها.