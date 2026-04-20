ريهانا تحسم خبر حملها الرابع بهذه العبارة

دبي - فريق التحرير: حسمت النجمة ريهانا الجدل حول شائعات حملها بطفلها الرابع، بعدما علّقت على فيديو نشرته إحدى المدوّنات وتحدثت فيه عن صورة قديمة ظهرت فيها ببطن منتفخ.

وكتبت ريهانا ساخرة في التعليقات: “هل الجنين معنا في الرحم؟”، في إشارة واضحة إلى أنها ليست حاملاً حالياً.

ورغم نفيها، كانت ريهانا قد تفاعلت في وقت سابق مع منشور لمؤثرة تحدثت عن احتمال الحمل في عام ٢٠٢٦، ما أثار تكهنات حول رغبتها بإنجاب طفل جديد.

يُذكر أن ريهانا أنجبت مؤخراً طفلتها الثالثة “روكي” في سبتمبر/أيلول، وهي أم أيضاً لطفلين هماRZA (ولد عام ٢٠٢٢) وRiot (ولد عام ٢٠٢٣)، من شريكها الفنان A$AP Rocky.

وكانت مصادر مقربة قد أكدت أن ريهانا كانت “في قمة سعادتها” بولادة طفلتها، وأنها لطالما حلمت بإنجاب فتاة، مشيرة إلى أنها متحمسة لتجربة “الأجواء الأنثوية” داخل العائلة.