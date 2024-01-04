“جولة أخيرة”.. إليكم موعد عرض مسلسل أحمد السقا الجديد

بيروت - سلوى ياسين - متابعة الخليج 365: كشف الفنان أحمد السقا عن البوستر الرسمي لمسلسله الجديد ” جولة أخيرة”، المقرر بدء عرضه يوم 25 يناير الجاري، عبر صفحته الرسمية على “انستغرام”، وعلق قائلاً: “جولة أخيرة 25 يناير ان شاء الله”.

ويشارك في بطولة المسلسل النجوم: أشرف عبدالباقي، أسماء أبواليزيد، رشدي الشامي، علي صبحي وضيفا الشرف أحمد فهمي وحنان مطاوع، والعمل من تأليف أحمد ندا ومحمد الشخيبي وإخراج مريم أحمدي.

تدور أحداث العمل في إطار تشويقي اجتماعي، حول شخصية الدكتور يحيى، التي يقدمها أحمد السقا، والذي تمر حياته بالعديد من الأزمات، خاصة بعد ابتعاده عن ممارسة رياضة الـ MMA، كما يعيش حياه روتينية، وهو منفصل عن زوجته، وفجأة يظهر مدربه القديم أشرف عبدالباقي، الملقب بـ تامبي والذي سيحاول مرارًا وتكرارًا مع يحيى ليعود مرة تانية لـ رياضة الـ MMA.

يشار إلى أن أحمد السقا يخوص دراما رمضان المقبل 2024 بمسلسل “العتاولة” ويشارك معه في البطولة طارق لطفى، زينة، باسم سمرة، مي كساب، نهى عابدين، هدى الاتربي، حنان يوسف، مؤمن نور، مريم الجندي، أحمد كشك، سامي مغاوري، وعدد كبير من الفنانين، إخراج أحمد خالد موسى، وتأليف هشام هلال .

وتدور أحداث العمل في إطار اجتماعي تشويقي حول شقيقين وهما أحمد السقا وطارق لطفي بينهم عداوة، وتتطور الأحداث بعد ذلك، والمسلسل مكون من 30 حلقة.