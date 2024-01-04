بالفيديو - أحمد السقا يتلقى لكمات على وجهه

ميرنا وليد - بيروت - طرحت الشركة المنتجة لمسلسل "جولة أخيرة" ، البرومو الرسمي الأول للمسلسل عبر صفحاتها الرسمية، وإستحوذت أجواء الأكشن و الإثارة بظهور أحمد السقا كملاكم في رياضة الـ MMA بجانب الممثل المصري أشرف عبد الباقي.

مسلسل "جولة أخيرة" من تأليف محمد ندا و يشارك في السيناريو محمد الشخيبي، و إخراج مريم أحمدي، ويشارك في بطولة العمل إلى جانب أحمد السقا كل من: أشرف عبد الباقي، أسماء أبو اليزيد، رشدي الشامي، علي صبحي، الطفلة ملك، حنان سليمان، صفاء الطوخي، و ضيفة الشرف حنان مطاوع.



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