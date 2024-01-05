بروب أبيض .. نجوى كرم تشارك ذكرياتها من العام 2023 وهذه أهمها-بالفيديو

ميرنا وليد - بيروت - اختارت الفنانة اللبنانية نجوى كرم أن ترفع الكلفة بينها وبين متابعيها فأطلت عليهم بروب حمام أبيض وقد شاركت عدداً من مقاطع الفيديو الصغيرة لها وهي تتحضر في غرفة الملابس لـ ليلة راس السنة، كاشفة عن ذكرياتها مع العام 2023 وباختصار أهم المحطات التي عاشتها.



وقالت إنه حصل معها أمران إيجابيان العام الماضي هما: "مهرجان المغرب كان رائعا وحفل بيروت أعطانا طاقة قوية وكانت صدمة إيجابية لم نتصورها".أما الأمر الثاني فهو وفق ما قالت نجوى :"بعد طول غياب طرح ألبوم "كاريزما".

وعن أكثر وقت قضته في حياتها بالعام 2023 قالت مع والدتها التي هي كل حياتها": مضيفة " هي حياتي مع امي قضيت أكثر اوقاتي بالـ 2023 وعبالي ضل حدها شم ريحتها".

وردا على سؤال، حول أي فستان ارتدته في العام 2023 تعتبره الأجمل لهها قالت " فساتيني بحبهم كلهم ما بعرف ممكن الفستان الذي ارتديته في بيروت ".

ورددت موالاً جديداً من كلمات الشاعر نزار فرنسيس، غنته في حفل ليلة رأس السنة وقالت في الفيديو :" "يا ويلي قبل المسرح..تمرين على موال" .

وتمنت نجوى في عام 2024 لو أن ل شخص يركز بكل فكره وقلبه على أن تكون سنة 2024 خيرة، ستمحى قوى الشر عن الارض ونعيش بسلام".

وتستمر الفنانة اللبنانية نجوى كرم لليوم الخامس على التوالي في تصدّر ترند إحدى منصات مواقع التواصل الاجتماعي في الجزائر و في عدد من البلدان العربية، وذلك بعد إحيائها حفلاً ناجحاً ليلة رأس السنة في دبي إلى جانب الفنان جورج وسوف والفنانة شيرين عبد الوهاب.