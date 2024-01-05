ميرنا وليد - بيروت - تصادف اليوم 5 كانون الثاني/يناير، الذكرى السابعة لوفاة الممثل السوري رفيق السبيعي المعروف بـ"أبو صياح".

رحل رفيق سبيعي تاركاً أعمالاً طبعت في ذاكرتنا، ومشاهد سكنت في مخيلتنا، لاسيما مع الممثلين السوريين دريد لحام ونهاد قلعي، وأثرى سبيعي الإذاعة والمسرح والتلفزيون والسينما بأعمال لا تنسى.

ولد رفيق سبيعي في حي البزورية بدمشق في سوريا، وعرف كممثل ومغنّ ومونولوجست منذ بداية خمسينيات القرن الماضي، وصنع شخصية "أبو صياح" بزيه الدمشقي الفلكلوري الأصيل، كما وأدى شخصيات عديدة ومختلفة في السينما والتلفزيون والمسرح والإذاعة. أظهر مواهبه في الغناء والغزف والتمثيل، ولم يكتفِ بالمشاركة في الحركة الفنية التي تعرف عليها في مسارح دمشق ونواديها، بل تابع عمله في الإخراج الإذاعي في برنامجه الأسبوعي "حكواتي الفن".

كانت هذه تفاصيل خبر بعد مرور 7 سنوات على رحيل رفيق سبيعي "أبو صياح" أعماله لم تفارق ذاكرتنا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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