فضـيحـة جديدة لـ ولي عهد الدنمارك- بالصور

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ميرنا وليد - بيروت - من المقرر أن يتسلم الأمير فريدريك، ولي العهد الدنمارك، العرش في 14 شباط/فبراير المقبل، بعد تنحي والدته الملكة مارغريت الثانية.
الأمير من هواة السهرات والنساء، ويُعرف بـ"أمير الفضائح".
في 6 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، نشرت الصحيفة الإسبانية Lecturas، أن ولي العهد الأمير فريديريك خان زوجته، وأمضى ليلة مع إمرأة ثانية، تبين أن إسمها جينوفا كازانوفا. ونشرت الصحيفة الصور الحصرية للأمير وحبيبته، وهما يتنزهان في العاصمة، قبل الوصول إلى منزل جينوفا، حيث أمضى سبع ساعات.
يذكر أن الخبر تزامن مع وصول الملك الإسباني فيليب السادس وزوجته الملكة ليتيزيا إلى الدنمارك، في زيارة رسمية.
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