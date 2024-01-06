شكرا لقرائتكم خبر عن الأوبرا تقيم حفلا من أعمال منير مراد بمسرح الجمهورية 13 يناير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تقيم دار الأوبرا المصرية حفلا من أعمال الموسيقار منير مراد، بقيادة المايسترو محمد الموجى، يوم السبت 13 يناير الجارى، على مسرح الجمهورية، وإتاحة التذاكر عبر شركة تذكرتى.

ويشارك فى الحفل مجموعة مميزة من مطربى الأوبرا، وهم أحمد صبرى، محمد متولى، نهى حافظ، حنان عصام، فرح الموجي.

يذكر أن منير مراد فنان مصري تميز بالمواهب المتعددة التى تنوعت بين التمثيل والغناء والتلحين، حيث اشتهرت ألحانه وأعماله السينمائية بالطابع الاستعراضي الراقص، ولد فى 13 يناير 1922 بمحافظة القاهرة، هو ابن الملحن زكى مراد وشقيق الفنانة ليلى مراد، عشق الفن منذ طفولته وترك من أجله دراسته بالكلية الفرنسية، فبدأ مشواره كمغني ديني بالمعبد اليهودى إلى أن دخل عالم السينما كعامل كلاكيت ثم مساعد مخرج مع كمال سليم في 24 فيلماً بأربعينيات القرن الماضى، تدرج في عالم الموسيقى والغناء وكانت بدايته الحقيقية بأغنية واحد..اتنين للفنانة شادية والتي لاقت قبولاً واسعاً فأقبل عليه المطربون ومنتجو الأفلام وتوالى بعد ذلك تعاونهما، يعد أحد رواد الموسيقى الراقصة والاستعراضية في مصر حيث وضع أشهر الحان الاستعراضات لـ تحية كاريوكا، سامية جمال ونعيمة عاكف وفي مجال التمثيل تميز أيضاَ بدور البطولة فى فيلمي أنا وحبيبى ونهارك سعيد ودور صغير فى فيلم موعد مع إبليس واستعراض راقص في فيلم بنت الحته إلا أن المونولوج الكوميدى ماحدش شاف الذى قلد به عدد من كبار الفنانين هو أشهر أعماله على الإطلاق وتوفى فى 17 أكتوبر عام 1981.