بالصور- بوسي تبهر المتابعين بأحدث إطلالاتها

ميرنا وليد - بيروت - تداول الناشطون على الإنترنت صور للفنانة المصرية بوسي من إطلالتها الأخيرة في حفلها في رأس السنة لعام 2024، إذ خطفت الأنظار بإطلالتها الجميلة.



وتألقت بوسي بإطلالة مميزة وجميلة، إذ ارتدت فستان قصير لامع بلون الأخضر، واتسم يصيحة الكتف الواحد المزين بريش لافت.

وانتعلت بوسي حذاء أنيق بكعب عالي باللوج البيج، واختارت مجموعة من المجوهرات الألماسية التي زادت من جاذبيتها وأناقتها.

واعتمدت بوسي على تسريحة شعر بسيطة للغاية، كما اختارت مكياجاً جذاباً ارتكز على الألوان الترابية الهادئة.

يذكر أن الفنانة أنغام ظهرت بنفس الفستان في حفل "ليلة نجمات العرب"، ثم ظهرت نانسي عجرم بنفس الفستان في آخر فقرات الحفل لكنها اختارت اللون الأبيض منه.

والفستان من "Taller Marmo" سعره 2460 دولار.

وفي إطلالة أخرى، ظهرت بوسي بفستان أحمر طويل، أظهر رشاقتها، وأختارت معه حذاء بكعب عالي وباللون الحمر.

كما نسقت بوسي الفستان مع تسريحة شعر مرفوع منسدل منها خصلتين، ووضعت مكياجاً لافتاً يرتكز على إظهار العيون، وأحمر شفاه جريء تماشى مع إطلالاتها.

كما اختارت مجموعة من الإكسسوارات الناعمة التي أضافت على إطلالتها جمالاً.

تفاعل عدد كبير من المتابعين مع إطلالة بوسي، معبرين عن إعجابهم بجمالها وأناقتها المعتادة.

