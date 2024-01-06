ميرنا وليد - بيروت - نشر الموزع المصري أحمد إبراهيم عبر صفحته، فيديو كواليس كليب "موحشتكيش" للفنان المصري تامر حسني .

وعلق أحمد إبراهيم قائلاً : "قريبا موحشتكيش لأول مره من ألحاني بصوت نجم الجيل تامر حسني"

حبيبنا وش خير على ناس كتير سواء في المزيكا او السينما.

وأضاف الموزع أحمد إبراهيم : "وبالنسبالي له معزّة خاصة بينا عشرة تعب ومشوار نجاح ، باذن الله هتشوفونا سوا كتير قريب وهتجمعنا أعمال مهمة ، أغنية موحشتكيش غالية عليا ومستنيها تنزل من مدة الكليب حلو جدا ان شاء الله هيعجبكم ، كلمات امير طعيمة لحن وتوزيع أحمد إبراهيم ".

ليرد عليه الفنان تامر حسني قائلاً : "يا حبيبي يا احمد انت اللي موسيقار كبير من يومك من واحنا صغيرين ذوقك راقي ومختلف واغانيا معاك دايماً ليها طابع خاص مبسوط انك بدأت تلحن وماشاء الله الحانك مميزة، ومبروك للوسط الفني كسبنا ملحن رائع مع إنه موزع خطير شكراً يا احمد على الاغنيه دي موحشتكيش الحانك و توزيعك و تأليف الرائع امير طعيمه" .

كانت هذه تفاصيل خبر أحمد إبراهيم يروج لأغنية جديدة لـ تامر حسني بإسم "موحشتكيش" .. وهكذا رد الأخير بعد إشادته لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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