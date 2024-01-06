بطل مسلسل “السجين” يعود الى زوجته بعد خيانته لها مع بطلة مسلسله

في خطوة مفاجئة، تصالح الممثل التركي، اسماعيل حاجي اوغلو، مع زوجته السابقة، دويغو كوماركي، والدة إبنته وذلك بعد طلاقهما في عام ٢٠٢٠ بسبب خيانته لها مع الممثلة ميرفي تشاران التي كانت شريكته في مسلسل “الطفل”.

وبالعودة الى تفاصيل الأزمة، فقد دخل اسماعيل حاجي اوغلو بعلاقة مع الممثلة ميرفي تشاغيران التي انتقلت للسكن في نفس المنزل معه، اضافة الى انها غيّرت وكالة أعمالها وتعاقدت مع ذات وكيل أعمال حبيبها ولكن الامور لم تسر بشكل جيد بينهما فانفصلا والغيا متابعة بعضهما على انستغرام.

ولكن خيانة اسماعيل حاجي اوغلو لزوجته دفعها الى طلب الطلاق منه بعد زواج استمر بينهما اربع سنوات وانتهى في عام ٢٠٢٠.

الجدير ذكره ان اسماعيل ينتظر عرض فيلم “دموع جيم كاراجا” الذي يحكي عن حياة المغني الراحل جيم كاراجا.

الفيلم سيعرض في صالات السينما ابتداء من ٢٦ هذا الشهر وهو من بطولة اسماعيل حاجي أوغلو وميليسا اصلي باموك.

من اشهر اعماله “السجين”، “اميرة بلا تاج”،”الطفل” وغيرها.