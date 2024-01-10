شكرا لقرائتكم خبر عن مهرجان المسرح العربى يخصص مؤتمرا صحفيا لصناع العرض الفلسطينى "ميترو غزة" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - خصص مهرجان المسرح العربى مؤتمرا صحفيا لصناع العرض الفلسطينى "ميترو غزة" بحضور مخرجه الفرنسى هيرفى لشوميل، الذى تحدث عن تجربته فى مسرحية (ميترو غزة) قائلا: التقيت بالفنان التشكيلي الفلسطيني محمد أبو سل وعرضت عليه تحويل عمله لعرض مسرحي، وكان صعب تقديم العمل في غزة فقدمته في جنين والتقيت بالممثلة خولة ابراهيم وكتبنا المشروع وبدأنا الرحلة في صناعة هذا العرض، لكن الصعوبة كانت في اللغة فأنا لا أعرف اللغة العربية وخولة لا تعرف الفرنسية لكننا وصلنا لكتابة النص ثم تدريبات على المشروع وتوقفنا وقتها بسبب كورونا، لكننا اسأئنفنا العمل وقدمناه في شهر ديسمبر العام الماضى.



مهرجان المسرح العربي

وتحدث بعض أعضاء فرقة مسرح الحرية، وقال أحمد الطوباسي : نحن نعمل كفنانين في ظروف صعبة جدا فالاحتلال مسيطر علي كل شىء ومسرح الحرية في وسط مخيم جنين وكنا نعمل بروفات داخل المسرح وفي الخارج شهداء واشتباكات، ورغم هذه الظروف فإننا نقدم المسرح، ونقدم مسرحنا في مناطق متعددة من العالم، وننافس ونقدم قضيتنا بمستوي جيد بشهادة الجميع، ونشكر الهيئة العربية للمسرح والفنان غنام غنام لحرصهم علي وجود اسم غزة في المهرجان من خلال هذا العرض.

وقالت ياسمين شلالدة إحدي بطلات العرض: عرض اليوم سيكون مليئا بالمشاعر والأحاسيس وكل كلمة هنا سيكون لها معني مختلف وننتظر رأيكم في العرض.

وقالت أيضا الفنانة الفلسطينية شادن سليم إحدي البطلات: تجربة مهمة جدا وجودي في العراق وسعيدة بالمشاركة رغم الظروف التي نعيشها في فلسطين ونصف عائلتي استشهدوا في غزة ومهم وجودي لنرفع صوتنا ونستمر .

الفنان الفلسطيني غنام غنام شارك في الحديث معقبا : أحيى شباب مسرح الحرية وأحيى المخرج لأنه يعمل بإخلاص شديد واحترافية فالمسرح راية حق ، ونحن علي قلب واحد وكلمة واحدة : فلسطين فلسطين .

عرض "ميترو غزة" حالة تواصل مع قطاع غزة، ليكون المسرح هو الجسر بين مكانين فصلهما الاحتلال والسياسة، ويبدأ العرض المسرحى "مترو غزة" بحلم فتاة كانت نائمة على مقاعد تشبه مقاعد القطار أخذها المترو من جنين إلى غزة لتبدأ من هناك أحداث المسرحية، والعرض يقدمه مسرح الحرية في مخيم جنين عن قصص واحاديث افتراضية لركاب رحلة على متن مترو خيالي في منطقة وهمية تحت الارض بقطاع غزة، والتي ستكون المادة الاساسية لمسرحية "مترو غزة".

عرض " ميترو غزة " إخراج الفرنسي هيرفي لوشميل ، واستوحيت قصته من عمل تركيبي متعدد الوسائط للفنان الفلسطيني محمد أبو سلّ ليطرح من خلاله حلولاً لحركة النقل في قطاع غزة بفلسطين ، والعمل يشارك فيه فريق فني متميز، من طاقم الممثلين؛ فداء زيدان، خولة ابراهيم، جريس ابو جابر، واحمد طوباسي، إلى جانب الطاقم التقني والإداري في مسرح الحرية.

مهرجان المسرح العربي ببغداد يشارك في مؤتمره الفكري 136 مسرحي وباحث أكاديمي، ويصدر حوالي 20 كتابا عن المسرح العراقي، ويكريم 36 فائز في المسابقات المختلفة بالمهرجان ، ويحضره حوالي 600 مسرحي من كل الدول العربية، وهناك 19 عرضا مسرحيا منها 13 عرضا تتنافس علي جائزة الشيخ القاسمي .