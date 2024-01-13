العروض المتجولة في “وندر جاردن” تنشر السعادة والفرح بين الزوار

يعيش زوار منطقة “وندر جاردن”، إحدى مناطق موسم الرياض، متعة مشاهدة العروض المتجولة التي تنطلق بأزيائها المستوحاة من طبيعة المناطق الفرعية لـ”وندر جاردن” مثل منطقة الأشجار والفراشات لتنشر السعادة والفرح بين الزوار.

وتعد العروض الثابتة والمتجولة إحدى الفقرات الترفيهية والمتميزة في عالم مدينة الألعاب الأولى من نوعها في الشرق الأوسط، وتضم مجموعة كبيرة من العارضين العالميين، الذين يتفاعلون مع زوار بطريقة احترافية، حيث تتميز تلك العروض بعكس هوية كل منطقة فرعية لترسم لوحة فنية واستعراضية مليئة بالمتعة والتشويق وسط الفعاليات المتنوعة في المنطقة.

وقد أسهمت أرضيات منطقة “وندر جاردن” في منح الزوار شعورا بالطاقة الإيجابية، حيث تم رسمها لتحاكي كل أرضية في المناطق الفرعية، وتنطلق العروض المتجولة يوميا في أوقات متفاوتة ويمكن حجز تذاكر فعاليات وتجارب المنطقة عبر تطبيق وموقعWeBook من خلال الرابط: هذا الرابط

وتحتوي منطقة “وندر جاردن” على أكثر من سبعين لعبة وتجربة ومناطق فرعية تضم بحيرة الفلامينجو ومنطقة المجسمات الفنية، كما تتميز بطابعها الساحر المستوحى من الأشجار والزهور والفراشات، إلى جانب العديد من الخيارات الترفيهية والتجارب العالمية، وتأتي المنطقة ضمن فعاليات موسم الرياض في نسخته الرابعة المقام تحت شعار Big Time.