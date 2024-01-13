أول تعليق من شيرين عبد الوهاب على اتهامها بالإساءة للعراق

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - مصطفى حمزة:

أعربت النجمة شيرين عبد الوهاب، عن أسفها لسوء فهم عبارة "حاسة إني جاية من العراق" التي ردت بها على ترحيب الجمهور بها خلال حفل رأس السنة، الذي أقيم في دبي.

شيرين، في بيان أصدرته اليوم السبت، وحصلت عليه "الخليج 365"، قالت: "تعرب الفنانة شيرين عبد الوهاب، عن آسفها لفهم عبارة ردت بها عفويا على عبارات ترحيب الجمهور بها (حمد الله على السلامة) من عدد من أفراد جمهور حضر حفل غنائي أحيته مؤخرا، ولم تكن تقصد بما قالت إساءة لشعب العراق، حيث كان مقصودها، ترديد عبارة درج المصريون، على توجيهها إلى من يعودون إلى مصر بعد طول غياب، محملين، بالخير كله من أرض العراق".

وتابعت شيرين: "وتؤكد الفنانة شيرين، أن محبتها لجمهورها من أهل العراق، كانت من وراء الإشارة إلى بلدهم، وأن كل ما روج من تأويلات وتفسيرات في هذا الشأن مردود فهم مغلوط، لعباراتها، وإخراج عن سياقها".

وفي ختام بيانها، أكدت الفنانة أملها أن تلتقي بجمهورها في العراق في فرصة قريبة، لتجدد محبتها وتقديرها لشعبه العربي الأصيل، الذي يتمتع جمهوره بمكانة خاصة في قلبها".

يذكر أن، شيرين عبد الوهاب أثارت الجدل بين رواد مواقع التواصل، عقب تداول مقطع فيديو من حفلها في دبي، وهي ترد "حاسة إني جاية من العراق", على ترحيب الحضور، بعبارة : "حمد الله على السلامة".