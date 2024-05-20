حسن شحاتة : مكاسب الزمالك عديدة فى الكونفدرالية وهذه نصيحتي لإمام عاشور

ياسر رشاد - القاهرة - أكد حسن شحاتة نجم نادي الزمالك السابق أن لقب بطولة الكونفدرالية الذي حققه الفريق يساهم في مكاسب عديدة.

وأوضح عبر برنامج الكابتن مع احمد حسن على قناة دي ام سي : بالتأكيد الاستقرار اهم المكاسب فضلا عن حصد ملايين الدولارات التي تساعد النادي خلال الوقت الراهن.

وأشار إلى أن الأداء نجح في حصد بطولة مهمة وكان هناك عزيمة من جانب اللاعبين لتحقيق هذا الانجاز.حسن شحاتة : نصيحتي لإمام عاشور أن يتجنب الغرور

وأكد حسن شحاتة نجم نادي الزمالك السابق أن إمام عاشور لاعب النادي الأهلي يجب أن يبتعد عن الغرور وأن يتسم بالتواضع.

وأوضح عبر برنامج الكابتن مع احمد حسن على قناة dmc: إمام عاشور لاعب متكامل ولديه جرأة غير عادية ونصيحتي له بعدم الغرور.

وأشار إلى أنه يتمنى أن يتسم بالاحترافية الشديدة وبالتالي يجب عليه أن يراعي هذه الجزئية.