تراند اليوم : بالفيديو: فنانة سورية تروي قصة وفاتها وعودتها إلى الحياة.. وتعلق: لم أعد أخشى من الموت!

صحيفة الخليج 365: تحدثت الفنانة السورية ليليا الأطرش عن قصة عودتها للحياة وتجربة الموت التي مرت بها.

الهاتف

وقالت الأطرش خلال لقاء مع الإعلامي محمد قيس: "كنت لوحدي وفجأة دون علمي انطفأ الضوء، وحرفيا لم يعد لدي أي اتصال بجسمي، ولا أعرف ما الذي حصل، أو متى نهضت، أو متى استيقظت، وكم بقيت ملقاة على الأرض، ولا أعرف كيف التقطت الهاتف وكتبت فيه".

الوعي

وكشفت الأطرش عما كتبته على هاتفها، قائلة: "بعد أن وقعت فجأة وعدت إلى الوعي، لم أعد أخشى من الموت لأني اختبرته ولو لثوان معدودة".

غرفة

وأكملت: "كان عبارة عن غرفة كلها ضوء وفي لحظة انطفئ كله، ومن دون وجع وبلا أي إحساس، بعد ذلك صرت أفكر في كل الذين من حولي وكيف سيتألمون.. كيف سيحزنون، أنا لا أدري كيف سأخبرهم بأني لم أتألم ولم أشعر بشيء، وأن الموت لا يخيف ولا يتسبب بالأوجاع".

الموت

وبكت ليليا الأطرش، مشيرة إلى أن هذه الأزمة التي مرت بها مضى عليها 4 أشهر، مؤكدة أنها لم تعد تخشى الموت.