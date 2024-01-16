خلاف بين جينيفر أنيستون وجورج كلوني.. والسبب ماثيو بيري

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: كشفت مواقع أخبار فنية أنّ الممثلة جينيفر أنيستون والنجم جورج كلوني يتشاجران حول كيفية تكريم صديقهما النجم الراحل ماثيو بيري.

وتقول التقارير إنّ أنيستون وكلوني يجدان صعوبة في الاتفاق على طريقة لتكريم صديقهما بعد وفاته المفاجئة منذ بضعة أشهر.

وبحسب ما صرّح أحد المطلعين في حديث لموقع ” Radar Online”، فإنّ الخلاف الكبير هو بسبب اختلاف وجهات النظر، إذ إنّ جينيفر ثابتة في موقفها في المحافظة على صورة إيجابية لبيري، فيما يرغب كلوني في تقديم صورة أكثر صدقاً وشجاعة لماثيو.

وشرح: “تريد (جينيفر) التركيز على الفرحة التي جلبها (بيري) إلى العالم، لا سيما تسليط الضوء على أنّه بدا سعيدًا في يوم وفاته”.

وتابع المصدر بالقول: “جورج يؤمن بفكرة أن يكون صادقاً بشأن التحدّيات التي واجهها ماثيو، بخاصة في ما يتعلق بالإدمان الذي يمكن أن يكون بمثابة درس قيّم ومن شأنه أن يساعد الآخرين الذين يعيشون معارك مماثلة”. مضيفاً أنّ ذلك سيساعد الآخرين في التعلّم من صراعات الممثل مع الإدمان.

وكان مكتب الطب الشرعي قد أعلن منذ بضعة أسابيع أنّ وفاة نجم المسلسل الكوميدي “Friends” نجمت عن “الآثار الحادّة” لتعاطيه مادة الكيتامين المخدّرة. وقد عُثر على النجم غارقًا في حوض الاستحمام داخل منزله في لوس أنجلوس.