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شهد حفل توزيع جوائز “إيمي” بنسخته الـ ٧٥ ، أول اطلالة رسمية لنجمة تلفزيون الواقع كورتني كردشيان وزوجها الموسيقي ترافيس باركر على السجادة الرمادية وذلك بعد ولادة طفلهما الاول Rocky Thirteen Barker في الاول من تشرين الثاني/نوفمبر ٢٠٢٣.
خطفت كردشيان وباركر الأضواء على السجادة الحمراء بعدما استحضرا فيلم Men in Black من خلال ارتدائهما بذة سوداء ونظارات شمسية متطابقة، كما تشاركا إحدى قبلاتهما العاطفية الشهيرة أمام الكاميرات.
جاء حضور كورتني حديث لها قبل شهر عن معاناتها في ارتداء أزيائها والخروج إلى العلن بعد ولادة طفلها.
وكانت كورتني كردشيان قد تزوجت رسميًا من ترافيس باركر في احتفال بسيط اقيم منتصف أيار/مايو ٢٠٢٢ في كاليفورنيا.
نذكر أن هذا الزواج هو الأول لـ “كورتني”، لكن لديها ثلاثة أولاد من حبيبها السابق سكوت ديسيك. أما عازف الروك “ترافيس باركر”، فقد سبق له أن تزوّج مرتين. المرة الأولى من ميليسا كينيدي والمرة الثانية من شانا موكلر وهو أب لثلاث أولاد.
كانت هذه تفاصيل خبر بالصور- قُبلات واحضان بين كورتني كردشيان وزوجها في أول ظهور رسمي لهما بعد ولادة ابنهما لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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