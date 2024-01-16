أتوبيس الفن الجميل .. لقاءات تثقيفية وورش فنية للأطفال في جولة بأهرام الجيزة

ياسر رشاد - القاهرة - نظم أتوبيس الفن الجميل زيارة إلى منطقة أهرام الجيزة لعدد من أطفال مكتبة مصر العامة، ضمن برنامج الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، المعد برعاية وزارة الثقافة.

بدأت الفعاليات بجولة تفقدية داخل المنطقة لتعريف الأطفال بعظمة قدماء المصريين، وتاريخ بناء الأهرام التي تعد واحدة من أهم عجائب الدنيا السبع القديمة.

تلى ذلك ورشة فنية من وحي المكان باستخدام ألوان الباستيل والكانسون الأبيض، قدم خلالها الأطفال مجموعة متميزة من اللوحات التي تعكس مظاهر الحضارة في مصر القديمة.

من ناحية أخرى شهدت الفعاليات لقاء بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي للطاقة النظيفة، تناولت خلاله يمنى حسين تعريف الطاقة النظيفة، موضحة أنها تلك المصادر التى تقلل من التأثير البيئي وتحد من انبعاثات الكربون، ومنها الطاقة الشمسية وطاقة الرياح.

الاحتفاء بديوان "أنغام بها صمم" الفائز بمسابقة النشر الإقليمي بالدقهلية

من ناحية أخرى، أقام نادي الأدب ببيت ثقافة بني عبيد بالدقهلية، حفل توقيع ومناقشة ديوان "أنغام بها صمم" للشاعر أحمد غنيم، ضمن برنامج احتفاء الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني بالأعمال الأدبية الفائزة بمسابقة النشر الإقليمي، وتحت رعاية وزارة الثقافة.

أقيم الحفل ضمن النشاط الأسبوعي لنادي الأدب، وأداره الأديب عطية أبو حلاوة، وبدأت الفعاليات بكلمة الشاعر أشرف علي، قدم خلالها نبذة مختصرة عن السيرة الذاتية لصاحب الديوان ابن محافظة الدقهلية، الذي تخرج في جامعة المنصورة عام 2000، وتميز بإتقانه لكتابة شعر الفصحى والعامية، وصدر له عدة دواوين منها "أحلام مجروحة" عام 2007، "شجن المغيب" عام 2009 وله ديوانان بعنوان "جزيئات البحور"، "قبل إسدال الستار" تحت الطباعة.

من جهته تحدث الشاعر عماد حسني عن الديوان الصادر عن الهيئة العامة لقصور الثقافة والفائز بمسابقة النشر الإقليمي عام 2022، وأثنى على قصائد الديوان المنتقاة بعناية من حيث جزالة اللفظ والمعنى، وتدفق الإحساس وجمال الصور والموسيقى، الأمر الذي يعكس تفرد الشاعر في تجربته الإبداعية.

واختتم اللقاء بفقرة عزف على العود للملحن السعيد حافظ، وإلقاء مجموعة من القصائد الشعرية بمناسبة العام الجديد لعدد من الشعراء الحضور.

من ناحية أخرى وضمن أنشطة إقليم شرق الدلتا الثقافي برئاسة عمرو فرج، نظم فرع ثقافة الدقهلية برئاسة د. عاطف خاطر، عددا من اللقاءات التثقيفية، حيث شهد مركز شباب قرية الحاج شربيني لقاء بعنوان "مشروعات حياة كريمة في الريف المصري"، تحدث خلاله أحمد دهيم عن إنجازات المرحلة الأولى للمبادرة الرئاسية "حياة كريمة" بقرى مركز شربين.

وأضاف أن المركز شهد طفرة كبيرة بهدف تحقيق التنمية الشاملة، والقضاء على الفقر وتحسين المستوى المعيشي للمواطنين من خلال تطوير 26 قرية وتزويدها بكافة المرافق والخدمات.

كما أعدت مكتبة العيادية لقاء مماثلا تحدث خلاله محمد عبد الحافظ - مدير المكتبة، عن المرحلة الثانية من المبادرة بكل من مراكز "ميت غمر، أجا، السنبلاوين، بلقاس، والمنزلة"، مشيرا إلى أن الدولة المصرية توسعت في تطوير تلك المراكز

بتزويدها بالخدمات الصحية والتعليمية والرياضية و الثقافية، وأن الأمر لم يقتصر على تطوير مشروعات البنية التحتية فقط، وذلك من أجل تلبية احتياجات المواطن.

وأضافت أنه تم تحديد يوم ٢٦ يناير يوما عالميا للطاقة النظيفة، للتأكيد على أهمية استخدام الطاقة المتجددة و الحفاظ عليها، وتقليل الانبعاثات الكربونية، ودعم المشروعات الخضراء.

واختتمت حديثها بتعريف الأطفال بمصادر الطاقة غير المتجددة ومنها الوقود الأحفوري، ذلك الوقود المستخرج من مواد عضوية مثل النفط والفحم والغاز الطبيعي، مشيرة إلى أن معظم الدول اتجهت إلى مصادر أخرى بديلة نظرا لما يتسببه من انبعاثات دفيئة تغير المناخ.

جاءت الفعاليات ضمن الأنشطة المقامة بإشراف الإدارة المركزية للدراسات والبحوث برئاسة د. حنان موسى، من خلال الإدارة العامة لثقافة الطفل برئاسة د. جيهان حسن، استمرارا لما تقدمه هيئة قصور الثقافة من أنشطة مكثفة للأطفال بالمحافظات خلال شهر يناير الحالي.