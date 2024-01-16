طلاق أحمد العوضي وياسمين عبد العزيز .. والجمهور بحالة ذهول

ميرنا وليد - بيروت - أصيب الجمهور بحالة من الذهول بعد إعلان الممثلة المصرية ياسمين عبد العزيز طلاقها من الممثل المصري أحمد العوضي.



ياسمين كتبت على صفحتها على أحد مواقع التواصل الإجتماعي: "تم الطلاق الرسمي بيني وبين أحمد وبينا كل احترام وتقدير" .

وكتب العوضي على صفحته: "تم الطلاق الرسمي بيني وبين ياسمين، وسيظل بيننا كل الاحترام والتقدير".

والملفت أن أحمد العوضي نشر اليوم صورة تجمعه بزوجته الممثلة المصرية ياسمين عبد العزيز، وذلك احتفالاً بعيد ميلادها.

وشارك أحمد مع متابعيه عبر حسابه الرسمي، صورة تجمعه بياسمين وأرفقها بتعليق وجه من خلاله رسالة رومانسية لزوجته، وقال: "كل سنه وانتي طيبه يا حبيبتي ... العمر كله ان شاء الله في صحه وسعاده ونجاح".

في أيار/مايو عام 2020، أعلنت ياسمين عبد العزيز زواجها من أحمد العوضي، في زفاف سري.

وكان أحمد أعلن في عام 2017 خطوبته على شابة من خارج الوسط الفني، تدعى رنا رشيدي، في حفل عائلي قبل أن ينفصل عنها لاحقاً، كما أن لياسمين ولدين من زيجتها الأولى "ياسمين" و"سيف الدين".