أهدى لها تكريمه في حفل "وشوشة" وغابت عن "الإسكندراني".. اللحظات الأخيرة بين العوضي وياسمين عبدالعزيز قبل الطلاق

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب:

فوجئ جمهور الفنانة ياسمين عبد العزيز إعلان طلاقها رسميًا من زوجها الفنان أحمد العوضي وذلك عبر حسابها الرسمي على "إنستجرام" وعلقت قائلة: "تم الطلاق الرسمي بيني وبين ياسمين وسيظل بيننا كل الاحترام والتقدير".

ولم يتوقع جمهور ياسمين والعوضي انفصالهما بهذه السرعة حيث توقعت عالمة الفلك اللبنانية ليلى عبد اللطيف انفصال ياسمين عبدالعزيز وأحمد العوضي في حلقتها المثيرة للجدل مع الإعلامي اللبناني نيشان من توقعاتها لعام 2024، وسط نفي "ياسمين" لهذه الشائعة وردت عليها قائلة: "يا ساتر يا رب، بلاش إنتي يا ليلى" وسط دعم العديد من متابعيها الذين طالبوها بالاستمرار في علاقتها مع العوضي وعدم الالتفات لمثل هذه التنبؤات.

وكان الظهور الأخير للزوجين معًا في حفل توزيع جوائز "وشوشة" الذي أقيم نهاية شهر ديسمبر الماضي، وفازا بجائزتي أفضل ممثل وأفضل ممثلة لعام 2023، وتسلم كلًا منهما جائزته وقام العوضي بإهداء جائزته لزوجته "ياسمين" قائلا: "بهدي الجائزة لوحش الكون".

وغابت الفنانة ياسمين عبدالعزيز عن العرض الخاص لفيلم "الإسكندراني" والذي يعد أولى بطولات العوضي في السينما المصرية وسط شكوك بوجود أزمة بينهما وإبقاء الأمر بعيدًا عن الصحافة والإعلام وكشف "العوضي" عن السبب وراء تغيب "ياسمين" عن العرض الخاص للفيلم خلال لقائه مع كاميرا "عرب وود" قائلا: "ياسمين تعبانة ودرجة حرارتها عالية فمقدرتش تيجي".

وأكدت ياسمين عبد العزيز مؤخرًا عن عدم مشاركتها "العوضي" بعمل درامي جديد بعد تعاونهما في مسلسل "ضرب نار" والذي عرض بموسم دراما رمضان الماضي وحقق نجاحًا كبيرًا ونسب مشاهدة مرتفعة، وعن استعدادها لفيلم سينمائي جديد سيتم الكشف عن تفاصيله خلال الفترة المقبلة، إلى جانب "العوضي" الذي أكد عدم تعاونه مع "ياسمين" هذا العام ومشاركته بالماراثون الرمضاني وحيدًا وتعاقده على بطولة مسلسل "حق عرب".