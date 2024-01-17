نجوى فؤاد تكشف تطورات حالتها الصحية.. تعاني من هذا المرض

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: كشفت الفنانة نجوى فؤاد عن تطورات حالتها الصحية خلال الفترة الحالية بعد إعلانها إصابتها بانزلاق غضروفي.

وأكدت نجوى أن حالتها الصحية تتدهور بسبب مشكلة في العمود الفقري، مشيرةً إلى أنها أصبحت تتنقل خارج المنزل على كرسي متحرك، بالقول: “مش عارفه أعمل إيه، تعبت من الأدوية وكل حاجة، ولسه كنت عند الدكتور ومبقتش أقدر أمشي خالص. بتحرك بكرسي متحرك، وبمشى في البيت بعكاز، وأتمنى الناس تدعيلي ربنا يشفيني لأني تعبت”.

وكانت نجوى فؤاد قد كشفت عن معاناتها المستمرة بعد خضوعها لجراحة في ظهرها في وقت سابق، حيث قالت: “لسة بعمل جلسات علاج طبيعي بسبب الانزلاق الغضروفي، وباخد حقن علشان أعود إلى حياتي الطبيعية”.

يُذكر أن آخر أعمال نجوى فؤاد الفنية، مشاركتها في فيلم “قهوة بورصة مصر”، الى جانب الفنانين: علاء مرسي، صلاح عبد الله، إبراهيم طلبة، محمد جمعة، وهو من تأليف علاء مرسي وإخراج أحمد نور، وتدور أحداثه في إطار درامي اجتماعي حول العادات والتقاليد المصرية المختلفة، وما يتعرّض له المجتمع المصري من إرهاب عقلي وديني وإنساني، وذلك من خلال مجموعة من الأشخاص تتلاقى حيواتهم داخل أحد المقاهي.