“إحنا مالنا” .. تعليق صادم من أيتن عامر على منشور لـ ياسمين عبدالعزيز

كتب امير فتحي في الجمعة 19 يناير 2024 03:48 صباحاً - علقت الفنانة آيتن عامر على تأكيد الفنانة ياسمين عبد العزيز أن انفصالها عن الفنان أحمد العوضي ليس بسبب الخيانة مطلقا.

وكتبت آيتن عامر عبر حسابها على إنستجرام: “انتي ليه بتشرحي واحنا مالنا ومال السبب دي حاجة تخصكوا انتوا بس”.

أيتن عامر تعلق على منشور ياسمين عبدالعزيز

وأضافت آيتن عامر: “ربنا يعملكوا الخير ويعوضكوا خير، انتوا الاتنين متتخيروش عن بعض وبنحبكم وبندعي لكم”.

ياسمين عبد العزيز تكشف سبب طلاقها من العوضي

وخرجت الفنانة ياسمين عبد العزيز عن صمتها لتكشف حقيقة الأنباء التي تحدثت عن أن انفصالها عن أحمد العوضي سببه الخيانة.

في هذا السياق، كتبت “ياسمين” عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”: “أشهد أمام الله أن هذا الراجل لم يخني خلال 4 سنين زواج، وانفصالنا شيء قدري مش بإيدينا”.

طلاق العوضي وياسمين عبد العزيز

وأعلن الفنانان أحمد العوضي وياسمين عبد العزيز، الثلاثاء، وبشكل مفاجئ طلاقهما بعد 4 سنوات على زواجهما.

وأكدت ياسمين خبر طلاقها في منشور عبر حساباتها في مواقع التواصل الاجتماعي، حيث علقت: “تم الطلاق بيني وبين أحمد، وبيننا كل الاحترام والتقدير”.

وأعلن أحمد العوضي كذلك عبر حساباته في مواقع التواصل عن طلاقه من ياسمين، معلقًا: “تم الطلاق بيني وبين ياسمين، وبيننا كل الاحترام والتقدير”.

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