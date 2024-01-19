عدسات المصورين ترصد الأمير ويليام خلال زيارته لـ كيت ميدلتون في المستشفى

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: رصدت عدسات الكاميرات الأمير ويليام أثناء عيادته زوجته كيت ميدلتون أميرة ويلز في المستشفى، حيث ترقد مدة تصل إلى أسبوعين، عقب خضوعها لعملية جراحية ناجحة في البطن.

وظهر ويليام خلف مقود سيارته التي قادها بنفسه، خلال توجهه إلى المشفى، في حين كشفت تقارير إعلامية بريطانية أنه حريص على زيارتها يومياً مع اهتمامه أيضاً بشؤون المنزل ورعاية أطفالهما الثلاثة.

وذكر قصر كنسينغتون في بيان أنه من المتوقع أن تبقى كيت في “لندن كلينك”، وهو مستشفى خاص في العاصمة البريطانية، بين 10 و14 يوماً لتلقي العلاج قبل أن تعود الى منزلها متعافيةً.

ونقلت وكالة “رويترز” عن مصدر من القصر أن الحالة لا تتعلق بمرض سرطاني.

وجاء في البيان أن “أميرة ويلز تقدّر الاهتمام الذي سيثيره هذا البيان… وتتمنى أن يتفهّم الجمهور رغبتها في الحفاظ على أكبر قدر ممكن من الحياة الطبيعية لأطفالها، وحرصها على أن تظل معلوماتها الطبية خاصة”.

وقال مكتب كيت إنه لن ينشر بيانات محدثة عن تقدّمها في العلاج إلا إذا كان هناك “معلومات جديدة مهمة يمكن مشاركتها”. وأضاف أنها لن تعود إلى مهامها العامة إلا بعد عيد الفصح (في آخر آذار/مارس) على الأرجح.