صور جديدة تحبس الأنفاس.. هيفاء وهبي تتصدّر بـ”وصلتلها”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: تشغل النجمة اللبنانية هيفاء وهبي اهتمام الجمهور منذ صدور أغنيتها الجديدة “وصلتلها”، إذ أصبحت الأغنية على كل لسان وتنتشر على مواقع التواصل الإجتماعي فيديوهات لعدد كبير من المتابعين يستمعون للأغنية ويقومون بحركات تعبيرية تعبّر عن موضوعها.

كما تصدّرت أغنية “وصلتلها” المراتبة الأولى للأغنيات الأكثر استماعاً ورواجاً عبر المواقع الموسيقية في لبنان ومصر والسعودية والمغرب وتونس والجزائر وغيرها من البلدن العربية خلال أيام قليلة فقط من إصدارها.

ونشرت هيفاء وهبي في الساعات الماضية صورًا جديدة من كواليس اللوحة التي قدّمتها للأغنية في حفل انتخاب ملك جمال لبنان 2024، وظهرت من خلالها بإطلالة أنيقة جدًا ولقطات تحبس الأنفاس.

وعبّرت هيفاء وهبي في تعليقها على الصور عن سعادتها بالأصداء الإيجابية للأغنية قائلةً: أنا سعيدة في كل ردود أفعالكم الإيجابية”.

وتفاعل عدد كبير من المتابعين مع صور هيفاء، فأبدى محبوها إعجابهم بظهورها الرائع، كما تبادلوا التعليقات معها، إذ لاقت إطلالتها في الكليب ردود أفعال واسعة.

الجدير ذكره أن أغنية “وصلتلها” هي من كلمات محمود عبد الله، وألحان الراحل محمد النادي، وتوزيع نور ميكس وماسترينغ سليمان دميان.