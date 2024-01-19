حلا شيحا تستأنف نشاطها الفني بعد الاعتزال.. أول صورة من كواليس “إمبراطورية ميم”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: بشكل رسمي بدأت الممثلة المصرية حلا شيحة تصوير أول مشاهدها في مسلسل “إمبراطورية ميم” الذي يشهد عودتها لمواقع التصوير والحياة الفنية بشكل عام، بعدما ابتعدت عنها خلال السنوات الثلاث الماضية، بسبب قرار الاعتزال الذي اتخذته بعد زواجها من الداعية الإسلامي معز مسعود.

حلا احتفلت مع جمهورها بهذه المناسبة، وقرّرت أن تشاركهم الصورة الأولى من كواليس التصوير، ونشرتها عبر “إنستغرام” مكتفيةً بتعليقها: “إمبراطورية ميم… رمضان 2024″، ولاقت الصورة تفاعلاً ملحوظاً بين محبيها، مرحّبين بعودتها.

“إمبراطورية ميم”، تتعاون فيه حلا مع الفنان خالد النبوي، وعدد كبير من الفنانين الذين تمّ الإعلان عن أسمائهم رسمياً في الساعات الماضية، وهم: هاجر السراج، نور النبوي، إيمان السيد، نورهان منصور، عمر زهران، محمد محمود عبدالعزيز، آدم وهدان، إلهام صفي الدين، منى أحمد زاهر، وتحت قيادة المخرج محمد سلامة.

ويُشار إلى أنّ حلا ألمحت إلى رغبتها في العودة إلى الساحة الفنية، بعدما خلعت حجابها بشكل مفاجئ وانتشار أنباء طلاقها من معز مسعود، وتباينت ردود الأفعال حول هذا القرار ما بين مرحبين ورافضين؛ لعدم استقرارها على مبدأ ثابت بحياتها، حيث سبق وأعلنت الاعتزال مرتين وتراجعت أيضاً.

حلا بدأت في الظهور على الساحة الفنية مرة أخرى، بعدما شاركت في تشييع جنازة الفنان أشرف عبدالغفور، الشهر الماضي، وبعد أيام قليلة من هذا الظهور التقت نقيب الممثلين الدكتور أشرف زكي داخل مقر النقابة، لبحث طلب عودتها للتمثيل، بعدما تمّ شطب عضويتها، ليتمّ الإعلان بعده بساعات عن تعاقدها رسمياً على بطولة “إمبراطورية ميم” مع النبوي.