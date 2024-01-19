زميل براد بيت يفضحه: “لم يستحم لأيام على التوالي”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: أثار جيسون بريستلي، شخص تشارك في ما مضى السكن مع الممثل العالمي براد بيت، بلبلة واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي، بعدما كشف أنّ بيت لم يستحمّ لأيّام متواصلة قبل انطلاقه في مسيرته الفنية.

وفي التفاصيل، تحدّث بريستلي خلال ظهوره عبر برنامج ” Live with Kelly and Mark” عن الفترة التي عاشها مع بيت خلال التسعينات في منطقة فقيرة من لوس أنجلوس، شارحاً أنّه وبراد وزميل ثالث في السكن، اعتادوا على تحدّي بعضهم، ومن التحدّيات كانت لعبة من يمكنه أي يبقى لأطول فترة من دون استحمام.

وأشار جيسون الذي عاش مع النجم لفترة قصيرة، إلى أنّ بيت كان الفائز في أغلب الأحيان، معترفاً: “أعترف انّ هذا التحدّي كان مقزّزاً، وأعتقد أنّه (بيت) توقف عن هذه السخافات، نظراً لشهرته الحالية. لكنّني لست متأكّداً”.

وعند سؤاله عن رأيه ببيت كزميل في السكن، يقول نجم “Beverly Hills, 90210” إنّ “براد لم يكن سيئاً بقدر زميلهما الثالث”، حيث وصفه بالـ”مارقة المطلقة”.

وكانت نظافة بيت الشخصية قد سبقت، وتصدّرت عناوين الصحف من قبل، حيث شارك الممثل إيلي روث، الذي مثّل إلى جانب النجم في فيلم ” Inglourious Basterds” نصيحة كان قد أعطاه إياها خلال تصوير الفيلم.وقال روث في حديث لمجلة بيبول: “قال لي: عندما تتعرق وليس لديك وقت للاستحمام، كل ما عليك فعله هو أن تأخذ مناديل مسح الأطفال وتفرك جسمك”.