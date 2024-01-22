“كنت هقلب بلهاء”.. منة شلبي تكشف من الرياض موقفها من دراما رمضان المقبل

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: عبّرت النجمة المصرية منة شلبي عن سعادتها بحضور حفل توزيع جوائز Joy Awards الذي أقيم يوم السبت الماضي ضمن فعاليات “موسم الرياض” في المملكة العربية السعودية.

وقالت منة شلبي خلال مرورها على السجادة اللافندر الخاضي بحفل التكريم: “هنا فاتحين العالم على بعضه… ومش مصدّقة إني قابلت أنتوني هوبكنز، حاسة إني كنت هقلب بلهاء”.

وعلّقت منة شلبي في تصريحات إعلامية على هامش حضورها الحفل على الجدل الذي أُُثير الفترة الأخيرة حول مشاركتها في الماراثون الرمضاني 2024 بالقول: “مش هشارك في رمضان السنة دي هكون إجازة سنوية، ولكن بحضّر لأفلام جديدة”.

يُذكر أن منة شلبي تستعد لتصوير فيلم “فرقة الموت” من بطولة الفنان أحمد عز وإخراج أحمد علاء، كما تصوّر فيلم “سلطان الهوى” من بطولة الفنان أحمد داود، وتحضّر لمسلسل مع السيناريست تامر حبيب والمخرج هادي الباجوري يحمل اسم “سيدتي العويلة”.

ويُعد مسلسل “تغيير جو” آخر أعمال منة شلبي الفنية، وقد عُرض في الماراثون الرمضاني 2023، وضم عدداً كبيراً من النجوم، أبرزهم: إياد نصار، ميرفت أمين، عصام عمر، عايدة الكاشف، محمود قابيل…، وهو من تأليف منى الشيمي وإخراج مريم أبو عوف، وتدور أحداثه في إطار اجتماعي حول قصة “شريفة” التي تواجه العديد من الأزمات، منها معاناة والدتها من إدمان الكحول والمهدّئات. ومع تطوّر الأحداث التي تدور بين بيروت والقاهرة تقع في حب أستاذ جامعي.