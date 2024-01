“لديّ ذاكرة جيدة”.. أنتوني هوبكنز بصدد كتابة سيرته الذاتية

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: قرر الممثل والنجم أنتوني هوبكنز أن يجمع كل تفاصيل حياته ومشواره الفني في صفحات كتابٍ واحدٍ يحمل سيرته الذاتية، حيث وصف الممثل البالغ من العمر 86 عاماً لمجلة PEOPLE هذه الخطوة بالغريبة. ولحسن الحظ بالنسبة له، فإن تذكر الأحداث يأتيه بسهولة.

قال هوبكنز عن تذكره للأحداث لروايتها وكتابتها: “أدركت كم أنا محظوظ بشيءٍ واحد. ربما هو عقل الممثل الخاص بي. لدي ذاكرة جيدة. أتذكر أياماً وأشهراً من سنوات مضت”.

وبينما يقضي الفائز بجائزة الأوسكار مرتين بعض الوقت لتذكر تفاصيل حياته، فإن زوجته ستيلا، 67 عاماً، تعمل حالياً على فيلم وثائقي عنه. يقول هوبكنز إن ستيلا لديها تفويض مطلق لتغطية كل شيء، على الرغم من أنه لا يعرف متى سيظهر مشروعها للنور.

قال هوبكنز: “لا أعرف. أنا لا أسألها. لا أعرف متى سيُعرض”. وأضاف أن ستيلا أجرت مقابلة مع الممثلة جودي فوستر من فيلم The Silence of the Lambs من أجل الفيلم الوثائقي.

من المتوقع أن يروي هوبكنز سيرته منذ ولادته، ففد وُلد في جنوب ويلز لأبوين ريتشارد وموريل، اللذين كانا يديران مخبزاً معاً. في غضون 10 سنوات، بعد الدراسة في الكلية الملكية الويلزية للموسيقى والدراما، كان هوبكنز يعمل كبديل للسير لورانس أوليفييه في المسرح الملكي الوطني بلندن.

لكن مهنة هوبكنز المتميزة كممثل مسرحي كادت تخرج عن مسارها بسبب الإدمان. وفي أحد الأيام، شعر بلحظة من الخوف المطلق، وقرر بدء الحياة من جديد، وبالفعل هذا ما أخذه على محمل الجد.

وبالفعل نجح وتغلب على نفسه، مما أخذه للظهور في عشرات الأفلام المشهورة، بما في ذلك The Remains of the Day وNixon وAmistad. وفي عام 2021، عن عمر يناهز 83 عاماً، توج نجاحه ومسيرته الفنية بحصوله على ثاني جائزة أوسكار له كأفضل ممثل عن أدائه في فيلم The Father، ليُصبح أكبر فنان سناً يحصل على الجائزة المرموقة.

حضر أنتوني هوبكنز حفل صُناع الترفيه 2024 Joy Awards، الذي أُقيم ليل السبت الماضي في العاصمة السعودية؛ الرياض. وحصل الممثل على جائزة الإنجاز مدى الحياة. وقد شارك هوبكنز صورة من حصوله على الجائزة، معرباً عن امتنانه للضيافة والتكريم قائلاً: “شكراً Joy Awards على تكريمي بجائزة الإنجاز مدى الحياة. نغادر هذه المدينة الجميلة شاكرين اللطف والكرم الذي مُنحنا إياه”.

وعن آخر أخباره أمام الكاميرا، فهو يلعب حالياً دور البطولة في فيلم Last Session لفرويد، حيث يلعب دور والد التحليل النفسي سيغموند فرويد.