بعد طلاقه من ياسمين عبد العزيز.. أحمد العوضي في المستشفى بسبب وعكة صحية مفاجئة

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: أعلن السيناريست محمود حمدان، مؤلف مسلسل “حق عرب” عن تعرّض بطل العمل النجم أحمد العوضي لأزمة صحية مفاجئة، استدعت نقله الى أحد المستشفيات.

وكتب حمدان عبر حسابه الشخصي في موقع فيسبوك: “دعواتكم لأخويا أحمد العوضي بالشفاء، أحمد ممنوع عنه الزيارات وهو محجوز في المستشفى من يومين لصعوبة حالته”.

ولم يكشف حمدان طبيعة مرض العوضي أو أي تفاصيل عن حالته، وقد حذف المنشور بعدها بساعات قليلة، وهو ما أثار القلق على العوضي بين جمهوره.

مسلسل “حق عرب” من تأليف محمود حمدان وإخراج إسماعيل فاروق، وبطولة: أحمد العوضي، هدى المفتي، رياض الخولي، وفاء عامر، دنيا المصري، كارولين عزمي، أحمد صيام، سلوى عثمان، أحمد عبد الله محمود، وعدد آخر من الفنانين، وتدور أحداثه في إطار شعبي أكشن مع ظهور قصص إنسانية وجانب رومانسي خلال الأحداث، وهو ينتمي إلى نوعية الدراما الشعبية الممزوجة بالأكشن، ويعدّ أول بطولة مطلقة للعوضي في الدراما بعد أن قدّم مع طليقته الفنانة ياسمين عبد العزيز مسلسلَي “ضرب نار” و”اللي مالوش كبير”، واللذين عُرضا في موسمَي رمضان 2022 و2023.