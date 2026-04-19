السعودية للخدمات الأرضية تستلم الربط الزكوي النهائية بفروقات 295.73 مليون ريال

قررت شركة الماجد للعود عقد اجتماع الجمعية العامة للمساهمين، بتاريخ 11 مايو 2026م، عن طريق وسائل التقنية الحديثة، لمناقشة عدة موضوعات مدرجة على جدول الأعمال تتضمن توزيعات الأرباح عن العام 2025.

ووفقا لبيان الشركة، على موقع السوق السعودية "تداول" اليوم الأحد، تناقش الجمعية خلال الاجتماع توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية بقيمة 100 مليون ريال، بواقع 4 ريالات للسهم، تمثل 40% من القيمة الاسمية.

ونوهت الشركة إلى أن أحقية الأرباح للمساهمين المالكين للأسهم يوم انعقاد الجمعية والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى مركز إيداع الأوراق المالية (مركز الإيداع) في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق.

وأشارت إلى أنه سيتم بدء توزيع الأرباح على المساهمين المستحقين خلال 15 يوم عمل من تاريخ موافقة الجمعية.

وتناقش الجمعية خلال الاجتماع تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية بشكل نصف/ربع سنوي عن السنة المالية 2026م.

ويتضمن جدول أعمال الجمعية التصويت على تقرير مراجع حسابات الشركة عن السنة المالية 2025، وإبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة، إلى جانب بقية الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال.

وكشفت نتائج الشركة بالعام 2025، ارتفاع صافي الأرباح إلى 217.6 مليون ريال، مقابل أرباح بلغت 157 مليون ريال لعام 2024، بارتفاع نسبته 38.6%.