 توقف حركة الملاحة بالكامل في مضيق هرمز

القاهرة - كتب محمد نسيم - أفادت بيانات ملاحية، نقلتها شبكة “سي إن إن”، بتوقف حركة المرور بشكل كامل في مضيق هرمز، أحد أهم الممرات البحرية العالمية.

وأظهرت البيانات أن معظم السفن الموجودة في المنطقة غادرت المضيق وتوجهت نحو مياه خليج عُمان، في تطور لافت يشير إلى اضطراب كبير في حركة الملاحة البحرية بالمنطقة.

وبقي مضيق هرمز مغلقا الأحد في ظل تواصل الخلاف بين إيران والولايات المتحدة، فيما أكد رئيس البرلمان الإيراني النافذ محمد باقر قاليباف أن التوصل إلى اتفاق سلام نهائي ما زال "بعيدا" رغم إحراز المفاوضات بعض التقدّم.

وفي وقت تتواصل جهود الوساطة بعد محادثات عالية المستوى في إسلام آباد لم تثمر عن أي اتفاق، أكدت إيران أنها لن تسمح بإعادة فتح الممر البحري التجاري الاستراتيجي إلا إذا رفعت الولايات المتحدة الحصار الذي تفرضه على موانئها.

إيران تعيد فتح مجالها الجوي تدريجيا على 4 مراحل

أعلنت منظمة الطيران المدني الإيراني، الأحد، عن إعادة فتح المجال الجوي للبلاد بشكل تدريجي على أربع مراحل، تبدأ بالرحلات العابرة (الترانزيت)، ثم الرحلات القادمة من مطارات شرق البلاد، تليها مطارا مهر آباد والإمام الخميني، وصولاً إلى مطارات غرب إيران.

وأوضح نائب رئيس المنظمة أن استئناف حركة الطيران من الشرق إلى الغرب سيتم تدريجيا، وبما يتزامن مع تقييم الجاهزية التشغيلية للمطارات لضمان عودة آمنة ومنظمة للرحلات الجوية.

المصدر : وكالات