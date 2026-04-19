تكنولوجيا: هونر تستعد لإطلاق سلسلة هواتف Honor 600 بتصميم مستوحى من ايفون وحواف شاشة هي الأنحف عالمياً

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - ظهرت سلسلة هواتف Honor 600 و Honor 600 Pro الجديدة رسمياً على الموقع الإلكتروني لشركة هونر قبل موعد إطلاقها العالمي المقرر في الثالث والعشرين من شهر أبريل الجاري. وتتميز هذه السلسلة بتصميم جريء ومثير للاهتمام يستلهم الكثير من ملامح هاتف ايفون 17 برو الرائد، حيث يأتي الجزء الخلفي بإطار معدني أنيق وخيار مميز باللون البرتقالي في إشارة واضحة لمنافسة هواتف أبل بشكل مباشر. ولكن على النقيض من الواجهة الخلفية، تتفوق هونر بخطوة مبهرة في تصميم الواجهة الأمامية من خلال تقديم شاشة مذهلة من نوع OLED تدعم معدل تحديث يبلغ 120 هرتزاً ومحاطة بحواف فائقة النحافة تبلغ سماكتها 0.98 مليمتر فقط لتكون بذلك الحواف الأنحف على الإطلاق في السوق العالمي لتقدم تجربة بصرية شبه خالية من الحواف.

وبعيداً عن التصميم الخارجي الجذاب الذي يمزج بين ظهر يشبه الايفون وشاشة واسعة، تؤكد القوائم الرسمية أن هذه الهواتف تمتلك مواصفات داخلية جبارة تضمن أداءً فائقاً يلبي تطلعات المستخدمين. وتأتي في مقدمة هذه المواصفات بطاريات ضخمة ومتطورة من السيليكون والكربون تبلغ سعتها 7000 مللي أمبير، مع دعم لتقنية الشحن السلكي السريع بقدرة تبلغ 80 واطاً لتوفير طاقة هائلة تدوم طويلاً وتدعم الاستخدام المكثف، بالإضافة إلى تمتع الأجهزة بمعيار IP69K الصارم الذي يضمن أعلى درجات المتانة والمقاومة للماء والغبار لحماية الهاتف في أصعب الظروف اليومية.

و تختلف المواصفات بين الإصدارين لتقديم خيارات تناسب الميزانيات المتنوعة، حيث يأتي هاتف Honor 600 القياسي مزوداً بمعالج Snapdragon 7 Gen 4 القوي لضمان أداء سلس في المهام المعتادة. وياتي يرتقي إصدار برو بالقدرات إلى مستوى أعلى من خلال دمج معالج Snapdragon 8 Elite الرائد الذي يقدم أداءً استثنائياً في الألعاب والتطبيقات الثقيلة، مع إضافة عدسة مقربة من نوع بيريسكوب تبلغ دقتها 50 ميجابكسل لتقديم تجربة تصوير احترافية وتقريب بصري فائق الدقة، في انتظار الكشف عن كافة التفاصيل المتبقية والأسعار الرسمية خلال الإعلان المنتظر.