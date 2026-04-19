تكنولوجيا: معالج Exynos 2600 قد يعيد القوة لهواتف سامسونج الرائدة

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - مع تزايد الحاجة إلى معالجات أقوى للهواتف الذكية، جاءت التوقعات مرتفعة جدًا حول Exynos 2600 قبل إطلاقه، باعتباره أحد أهم شرائح سامسونج الجديدة للفئة الرائدة.

وتعتمد الشركة في هذا المعالج على تقنية تصنيع متقدمة بدقة 2 نانومتر بتقنية GAA، ما يجعله مرشحًا ليكون بديلًا فعليًا لمعالجات TSMC المتقدمة، خاصة مع امتداد أوقات الانتظار لتقنيات 3 نانومتر و2 نانومتر حتى عامي 2027 و2028.

ويعتمد Exynos 2600 على تصميم يضم 10 أنوية مبنية على معمارية ARM Lumex، مشابهة لما تقدمه MediaTek في معالج Dimensity 9500.

ويتصدر التكوين نواة رئيسية C1 Ultra بتردد يصل إلى 3.8 جيجاهرتز، إلى جانب ثلاث أنوية C1 Pro بتردد 3.25 جيجاهرتز، وست أنوية إضافية من نفس الفئة بتردد يصل إلى 2.75 جيجاهرتز. كما يضم المعالج وحدة رسومية Xclipse 960 التي تستهدف تحسين أداء الألعاب.

وعند اختبار الأداء، يظهر المعالج نتائج جيدة لكنه لا يتفوق على أقوى المنافسين بشكل كامل، إذ يتأخر في الأداء أحادي النواة أمام Snapdragon 8 Elite Gen 5، بينما يقدم أداءً متعدد الأنوية أقوى من Snapdragon 8 Elite الموجود في بعض هواتف الجيل السابق.

كما تركز الاختبارات على كفاءة الطاقة إلى جانب الأداء، حيث أظهرت النتائج أن المعالج يحقق تحسنًا في استهلاك الطاقة مقارنة بالجيل السابق، خاصة على مستوى وحدة الرسوميات، لكنه لا يزال أقل قليلًا من كفاءة معالجات Snapdragon المنافسة.

ورغم ذلك، يواجه المعالج بعض التحديات في الاستخدام اليومي فيما يتعلق بعمر البطارية، ما يعني أن الأداء القوي لا يزال بحاجة إلى تحسينات إضافية في كفاءة الطاقة.

