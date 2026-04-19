أكبر اختراق في 2026: سرقة 294 مليون دولار من KelpDAO تهز قطاع DeFi

تعرض بروتوكول “KelpDAO” لاختراق ضخم يُعد الأكبر في عام 2026 حتى الآن، حيث تمكن المهاجمون من سرقة ما يقارب 294 مليون دولار، ما أثار حالة استنفار واسعة داخل قطاع التمويل اللامركزي DeFi.

وبحسب تحليلات شركات الأمن، استغل المهاجم ثغرة في عقد الجسر الخاص بالبروتوكول، ما سمح له بسحب كميات كبيرة من عملة rsETH.

Earlier today we identified suspicious cross-chain activity involving rsETH. We have paused rsETH contracts across mainnet and several L2s while we investigate.



We are working with @LayerZero_Core, @unichain, our auditors and top security experts on RCA.



We will keep you… — Kelp (@KelpDAO) April 18, 2026

بعد ذلك، قام بتحويل الأموال بسرعة إلى عملة ايثيريوم وتوزيعها عبر شبكتي الايثيريوم وArbitrum، في محاولة لإخفاء الأثر.

الأمر لم يتوقف عند هذا الحد، إذ استخدم المهاجم العملات المسروقة كضمان داخل منصات إقراض مثل “Aave” و”Compound” و”Euler”، ليقترض أموالا إضافية، ما أدى إلى إنشاء ديون تتجاوز 236 مليون دولار.

هذا السيناريو تسبب في ما يُعرف بعدوى البروتوكولات، حيث امتد تأثير الاختراق إلى عدة منصات مترابطة.

نتيجة لذلك، سارعت العديد من المنصات إلى اتخاذ إجراءات طارئة، مثل تجميد التعامل مع “rsETH” أو تقليص المخاطر، مع تأثر ما لا يقل عن 9 بروتوكولات مختلفة.

من جانبها، أكدت “KelpDAO” الحادثة وأعلنت إيقاف بعض العقود مؤقتا، مشيرة إلى تعاونها مع جهات تقنية وأمنية للتحقيق واحتواء الأضرار، دون تقديم تفاصيل إضافية حتى الآن.

هذا الاختراق يسلط الضوء على المخاطر المتزايدة في الأنظمة المالية اللامركزية، خاصة مع ترابط البروتوكولات، حيث يمكن لثغرة واحدة أن تتسبب في أزمة واسعة النطاق.

