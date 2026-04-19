كوريا الشمالية تطلق صواريخ باليستية في البحر

ابوظبي - سيف اليزيد - أطلقت كوريا الشمالية عدة صواريخ باليستية في البحر اليوم الأحد.

وقالت هيئة الأركان المشتركة لكوريا الجنوبية "رصد جيشنا عدة صواريخ بالستية قصيرة المدى أطلقت من منطقة سينبو في كوريا الشمالية قرابة الساعة 06,10 (21,10 ت غ) باتجاه بحر الشرق"، في إشارة إلى المسطح المائي الذي يعرف أيضا باسم بحر اليابان.

وذكرت الحكومة اليابانية عبر وسائل التواصل الاجتماعي أن الصواريخ الباليستية يُعتقد أنها سقطت بالقرب من الساحل الشرقي لشبه الجزيرة الكورية، ولم يتم تأكيد أي توغل في المنطقة الاقتصادية ​الخالصة لليابان.

وأفادت وزارة الدفاع الكورية الجنوبية في بيان أن "على بيونغ يانغ أن توقف فورا استفزازاتها الصاروخية المتتالية التي تفاقم التوتر".

وأضافت أن على الشطر الشمالي "الانخراط بشكل نشط في جهود الحكومة الكورية الجنوبية الرامية لإرساء السلام".