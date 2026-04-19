بابا الفاتيكان يدعو إلى "إسكات الأسلحة"

ابوظبي - سيف اليزيد - دعا البابا ليو الرابع عشر بابا الفاتيكان، ⁠اليوم الأحد، إلى "إسكات الأسلحة ​واتباع مسار الحوار"، مستنكرا تصعيد الأزمة في أوكرانيا.

وأطلق البابا تلك المناشدة ‌بعد قداس ​قرب لواندا عاصمة أنغولا شارك ​فيه ‌نحو ⁠مئة ‌ألف ‌شخص.

وقال إن وقف إطلاق النار بين لبنان وإسرائيل هو "بارقة أمل".

وجاءت تصريحات البابا، التي نقلتها بوابة أخبار الفاتيكان الرسمية، "فاتيكان نيوز"، خلال عظته التي ألقاها في قداس أقيم بمنطقة كيلامبا في مدينة لواندا بأنغولا، اليوم الأحد، في اليوم الثاني من زيارته إلى الدولة الواقعة في جنوب القارة الأفريقية.

وقال البابا "أشعر بأسف كبير نتيجة التصعيد الأخير للهجمات على أوكرانيا، والذي لا يزال يؤثر على المدنيين"، معربا عن تضامنه وصلواته لجميع المتضررين.

من ناحية أخرى، قال البابا "إن الهدنة المعلنة في لبنان بارقة أمل، وتعمل على تخفيف آلام الشعب اللبناني وبلاد الشام ككل".

وأكد البابا "أشجع جميع الساعين إلى التوصل لحل دبلوماسي، على مواصلة مسيرة السلام، حتى يصير إنهاء الأعمال العدائية في أنحاء الشرق الأوسط مستداما".